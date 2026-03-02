Focus Salute – Orgasmo in lei e in lui dopo il tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) – Orgasmo difficile da raggiungere e con meno intensità dopo il tumore al seno. Nel centoventicinquesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, continua ad analizzare le diverse modalità con cui il cancro al seno, e le terapie necessarie per curarlo, possono ledere desiderio ed eccitazione, oltre a illustrare una serie di strategie per proteggere e migliorare questi aspetti fondamentali della qualità della vita e dell’intimità di coppia.

sat/gsl