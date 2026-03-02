Ultime News

2 Mar 2026 "Tra Segno, Sguardo e Colore", mostra collettiva delle allieve di Tartamella
2 Mar 2026 Maxi cantiere del Cavo Cerca: primi tratti scoperti
2 Mar 2026 "L’angelo del Focolare" in scena al Ponchielli di Cremona
2 Mar 2026 Alessandro Delpiano nuovo Segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
2 Mar 2026 Case popolari, le direttive di Regione Lombardia alle Aler
Video Pillole

Iran, Salvini “L’Italia non è in guerra, non manderemo soldati”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Italia non è in guerra con nessuno. Ha sempre affermato di non mandare truppe in Ucraina giustamente, e immagino non mandi truppe neanche in Iran. Un conto è sostenere l’alleanza dei paesi liberi e occidentali, un conto è inviare dei soldati in teatro di guerra, cosa che non è in programma”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a palazzine Aler a Milano, alla domanda se l’Italia, come Francia e Regno Unito, intenda mandare forze in Medio Oriente per azioni difensive a protezione dei paesi del Golfo.

