Video Pillole
Tg News – 2/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump: “Stiamo massacrando l’Iran, presto la grande ondata”
– Golfo in fiamme, attacco con droni anche a Cipro
– Il Qatar blocca produzione Gnl, alle stelle il prezzo del gas
– Milano, il conducente del tram indagato per disastro ferroviario
– Taranto, operaio ex Ilva precipita nel vuoto e muore
– Roma, auto in fuga provoca incidente, 3 morti
– 5 anziani morti in ambulanza, operatore Croce Rossa di Forlì indagato
– Iran, Tajani: “Servono unità, responsabilità ed equilibrio”
– Previsioni 3B Meteo 3 Marzo

