Iran, Biffi (Assolombarda) “Con Hormuz chiuso a rischio la nostra competitività”

MILANO (ITALPRESS) – “Le tensioni che ci sono adesso con la guerra in Iran e con la chiusura del Stretto di Hormuz fanno sì che già il costo del gas liquefatto e del petrolio siano schizzati alle stelle. Se dovesse permanere una chiusura anche dei noli e lo spostamento logistico in generale potrà subire degli impatti su quella che è la competitività internazionale per l’export dei nostri prodotti”. Lo ha dichiarato il presidente di Assolombarda Alvise Biffi a margine della decima edizione di “Shipping meet industry” in corso a Milano. “Oggi sui territori coinvolti dal conflitto, l’interscambio con il nostro quadrilatero di Assolombarda (Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia) è di circa 5 miliardi sui 200 complessivi degli export internazionali. È anche una zona ad alto investimento e sviluppo – ha aggiunto – Non sappiamo oggi quale potrà essere l’impatto: sicuramente ci sarà un rallentamento su alcuni investimenti, ma nel medio-lungo periodo sono fiducioso che comunque ci sarà una crescita e un’espansione una volta che ci sarà un assestamento sull’area”.

