Roma, blitz della Polizia di Stato nel cuore della movida: 4 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Dai vicoli affollati di Trastevere ai palazzi di edilizia popolare di Tor Bella Monaca e del Quarticciolo: è una morsa che si stringe tra centro storico e periferia quella disegnata negli ultimi giorni dagli investigatori della Squadra Mobile capitolina, impegnati in una azione mirata al fenomeno della criminalità giovanile nei luoghi della vita notturna e nelle aree più esposte al micro spaccio. Il bilancio dell’operazione condotta dagli uomini della V e della VI sezione è di 4 arresti ed una denuncia.

fsc/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato)