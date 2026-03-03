Ultime News

3 Mar 2026 Il Trio Debussy al Ponchielli il 5 marzo: da Musorgskij a Ravel
3 Mar 2026 Soncino, a breve l'appalto dei lavori per la ciclabile con Villacampagna
3 Mar 2026 "Il Corriere della Sera" compie 150 anni: concerto alla Scala con il Presidente Mattarella
3 Mar 2026 Concerto Jazz Benefico con il Geodetiche Quartet per Fondazione Occhi Azzurri
3 Mar 2026 Provocò un incidente mentre era ubriaco alla guida: denunciato 45enne
Roma, blitz della Polizia di Stato nel cuore della movida: 4 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Dai vicoli affollati di Trastevere ai palazzi di edilizia popolare di Tor Bella Monaca e del Quarticciolo: è una morsa che si stringe tra centro storico e periferia quella disegnata negli ultimi giorni dagli investigatori della Squadra Mobile capitolina, impegnati in una azione mirata al fenomeno della criminalità giovanile nei luoghi della vita notturna e nelle aree più esposte al micro spaccio. Il bilancio dell’operazione condotta dagli uomini della V e della VI sezione è di 4 arresti ed una denuncia.

(Fonte video: Polizia di Stato)

