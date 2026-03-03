Ultime News

3 Mar 2026 Controlli su cantiere edile, violate norme sicurezza: multe e sanzioni alle imprese
3 Mar 2026 Marzo alla Biblioteca Statale: concerti, libri e incontri tra storia e musica
3 Mar 2026 Tram deragliato, la seconda vittima aveva chiesto protezione internazionale a Cremona
3 Mar 2026 Il Trio Debussy al Ponchielli il 5 marzo: da Musorgskij a Ravel
3 Mar 2026 Soncino, a breve l'appalto dei lavori per la ciclabile con Villacampagna
Rovelli “Adulti e ragazzi devono capire che le fragilità sono una forza”

PALERMO (ITALPRESS) – “I ragazzi devono capire che le fragilità sono una forza, ma dovrebbero capirlo prima di tutto gli adulti, che troppo spesso non si rendono conto delle trasformazioni che i giovani hanno subito essendo cresciuti in un mondo che negli ultimi 40-50 anni è radicalmente cambiato e ha avuto una mutazione antropologica profondissimi. I risvolti psichici di queste trasformazioni sono altrettanto profondi: se gli adulti non si prendono la responsabilità di comprendere quanto lo sguardo dei giovani sia dislocato difficilmente arriveranno a dargli quello spazio necessario per far sì che la fragilità possa trasformarsi in forza”. Lo ha detto lo scrittore Marco Rovelli, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Università di Palermo dedicata al tema “Fragilità è resilienza”.

