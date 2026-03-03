Video Pillole
Tg Sport – 3/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Udinese travolgente, 3-0 alla Fiorentina
– Juve, Locatelli verso il rinnovo fino al 2030
– Roma, Pisilli simbolo della corsa Champions
– Indian Wells, sorteggio insidioso per Sinner
– Pallanuoto, rivoluzione Setterosa, Mirarchi nuovo Ct
– Spettacolo e campioni agli Assoluti indoor di pattinaggio corsa
