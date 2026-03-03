Università di Palermo, nuovo anno accademico al via. Midiri “Studente al centro”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’Ateneo ha voluto mettere in piedi una rete di controllo, con specialisti psicologi che, attraverso questionari, percepiscono anche lievi forme di malessere, che può avere varie manifestazioni. Questa cosa è stata molto apprezzata, gli studenti sanno che lavoriamo per noi”. Lo ha detto Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026, con al centro il tema “Fragilità è resilienza”.

xd8/fsc/mca2