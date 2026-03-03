Università Palermo, Sorce “La fragilità un’occasione per ritrovare forza”

PALERMO (ITALPRESS) – “La scelta” del tema Fragilità è resilienza “deriva da un contesto che in questo momento vede una grande fragilità da parte della società e della comunità studentesca: si è pensato di affrontare questo tema con un momento di riflessione che mette in campo una volontà di resilienza, cioè superare la fragilità per farla diventare un’occasione per ritrovare la forza, sia nella comunità studentesca che nella stessa Università, di assicurare un futuro prospero ai nostri ragazzi”. Lo ha detto Antonio Sorce, Direttore Generale dell’Università di Palermo, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026.

