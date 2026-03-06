Soncino, ennesimo tentativo di truffa via web: denunciato un uomo di 64 anni

I Carabinieri della Stazione di Soncino hanno denunciato un uomo di 64 anni, residente in provincia di Torino e con precedenti specifici, per una truffa commessa via web.

L’indagine è partita a metà novembre, quando una donna del posto si è recata in caserma per denunciare di aver visto su un sito online un’auto in vendita al prezzo di 5.000 euro da quella che sembrava all’apparenza una concessionaria. La donna aveva contattato il venditore e versato una caparra di 500 euro, ma poi aveva cambiato idea e chiesto la restituzione del denaro.

Il presunto truffatore si era rifiutato di restituire la caparra. Contattando la concessionaria reale, la vittima ha scoperto che il sito era fasullo e che altre persone erano state truffate in modo analogo. Grazie alla denuncia, i Carabinieri di Soncino sono riusciti a individuare e denunciare il 64enne presunto autore della truffa.

© Riproduzione riservata