Colosseo illuminato di blu per giornata internazionale delle vittime del dovere

ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata internazionale delle vittime del dovere delle Forze di polizia, oggi, dalle ore 18, il Colosseo si è illuminato di blu. L’iniziativa è stata promossa da Interpol che ha invitato i Paesi membri a rendere un tributo agli operatori delle Forze di polizia caduti in servizio, nella Giornata loro dedicata, il 7 marzo. L’obiettivo è creare un filo di luce blu che possa unire e illuminare tutto il mondo. In Italia, l’iniziativa è stata attuata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e sostenuta dal Parco Archeologico del Colosseo, dal Ministero della Cultura e AReti Spa, distributore per l’energia elettrica di Acea Spa. La luce di Roma si aggiunge a quelle accese in tutti i Paesi che aderiscono all’iniziativa Interpol per onorare il sacrificio degli appartenenti alle Forze di Polizia che hanno perso la vita compiendo il proprio dovere.

(Fonte video: Polizia di Stato)

