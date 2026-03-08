8 marzo, "Rivogliamo Area Donna" ricorda la battaglia di Cristina

Il gruppo che quattro anni fa, esattamente l’8 marzo 2022, diede vita alla mobilitazione per mantenere l’Area Donna all’Ospedale di Cremona, ha voluto ricordare Cristina Marenzi, la più battagliera tra le utenti del reparto ospedaliero, scomparsa lo scorso anno, che in più occasioni si espose personalmente per rivendicare la necessità di mantenere tutte le peculiarità del servizio dedicato alla prevenzione e alle terapie delle malattie oncologiche femminili, di cui era in corso la soppressione.

“Un grande gruppo di oltre 200 donne di Cremona e provincia – scrive oggi Paola Tacchini sul suo profilo Facebook, un’altra delle ‘pasionarie’ della mobilitazione – si era trovata davanti all’ospedale di Cremona per manifestare con fermezza, cartelloni, e mascherine fucsia la ferma opposizione alla decisa chiusura da parte dell’allora DG dell’ospedale Maggiore del reparto di Area Donna.

Eravamo tutte pazienti, ma anche figlie, madri, sorelle e amiche di chi ha avuto necessità delle cure senologiche.

Il cuore di questa grande mobilitazione era la nostra amica Cristina Marenzi, una leonessa che ci ha tenute unite con la sua determinazione e passione.

“Allora abbiamo pensato ad un momento per ricordare non solo l’esito positivo della nostra mobilitazione (oggi, pur con le sue fatiche, la Senologia di Cremona è operativa e l’area Donna ha riavuto i suoi giusti spazi di cura)”.

L’idea inziale era di ricordarla portando un fiore in quel reparto come un gesto di affetto e solidarietà per chi cura e viene curato, per “svariati motivi non è stato possibile mettere in pratica questo evento, ma abbiamo deciso di condividerlo sul web, sulle nostre pagine social, nelle testate on line che lo vorranno condividere”.

“Grazie Cristina per tutto il tuo essere, la tua forza è sempre stata talmente dirompente che sei ancora pulsante nei nostri cuori”, si legge in conclusione nel post, dedicato espressamente al marito Fabio, alla figlia Francesca “e tutte noi”.

