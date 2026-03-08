Coldiretti, Campagna Amica celebra la Giornata della donna in piazza Stradivari

Un 8 marzo tra i prodotti della terra e la salute quello organizzato da Coldiretti Cremona, e che ha visto per protagonisti Campagna Amica e Asst Cremona.

Coltiviamo il rispetto è il tema dell’iniziativa, così da sottolineare il valore e il significato della Giornata Internazionale della Donna. Per l’intera giornata i gazebo gialli del Mercato di Campagna Amica prendono posto in piazza Stradivari, portando in vendita diretta i sapori tipici della nostra agricoltura, dalla frutta e verdura di stagione ai formaggi, dal miele alle confetture, e poi pane e prodotti da forno, salumi tipici, vino, pasta, riso, prodotti a base di lumaca e altre eccellenze garantite dagli agricoltori.

Tra i prodotti che debuttano in piazza Stradivari, lo zafferano coltivato a Soncino e i pesti e sottoli ottenuti dalle erbe spontanee.

La presenza di Campagna Amica in piazza Stradivari, nell’ambito del bando “Le Quattro Stagioni di Cremona”, abbraccia l’iniziativa messa in campo dall’associazione Terranostra Cremona. Per i cremonesi anche lo “street food contadino”, con piatti preparati da alcune aziende agrituristiche.

Nella Sala Eventi di Spazio Comune un incontro dedicato alle donne sul tema della prevenzione e salute al femminile. Le partecipanti hanno dialogato con la dott.ssa Valeria Spingardi, ostetrica Asst di Cremona sul tema della prevenzione, degli stili di vita sani per gestire le diverse fasi della vita, del valore di controlli e screening.

