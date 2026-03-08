Corsa Rosa, grande partecipazione per celebrare l'8 marzo con lo sport
La Corsa Rosa di Cremona ha riunito tanti partecipanti per promuovere la sensibilizzazione sulla violenza di genere, unendo sport e socialità
Una distesa di casacche rosa ha colorato le vie di Cremona, dove in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è andata in scena la Corsa Rosa.
Molti i partecipanti alla 16esima edizione, organizzata come sempre dalla Uisp; un appuntamento tradizionale imperdibile per la città, che in questo modo ha voluto portare avanti con lo sport la sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere.
L’intenzione è stata di creare un momento importante di aggregazione, di socialità, ma anche di attenzione verso quel mondo al femminile. Così si sono radunati alle Colonie Padane per partecipare ad uno dei vari percorsi previsti per la giornata.
Tantissima partecipazione e tanto entusiasmo hanno contraddistinto la mattinata impreziosita dalla partecipazione di molte associazioni del Terzo Settore.