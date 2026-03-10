Elon Musk è ancora l’uomo più ricco del mondo, Devasini 22esimo e primo italiano in classifica

(Adnkronos) – Elon Musk si conferma l’uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del principale azionista di Tesla, di Space X e del social network X si attesta a 839 miliardi di dollari contro 342 miliardi un anno fa. E’ quanto emerge dalla classifica stillata da Forbes pubblicata oggi.

Sul podio si classificano gli ex fondatori di Google Larry Page al secondo posto con 257 miliardi di dollari e Sergey Brin con 237 miliardi di dollari. Al quarto posto si classifica il fondatore di Amazon Jeff Bezos con 224 miliardi di dollari e al quinto posto il fondatore di Meta e Facebook Mark Zuckerberg con 222 miliardi di dollari. Seguono Larry Ellison (Oracle) con 190 miliardi di dollari, il francese Bernard Arnault e famiglia con 171 miliardi di dollari, Jensen Huang (Nvidia) con 154 miliardi, Warren Buffet (Berkshire) con 149 miliardi e al decimo posto lo spagnolo Armancio Ortega (Zara) con 148 miliardi di dollari.

Il primo italiano in classifica è il fondatore di Teher Giancarlo Devasini con 89,3 miliardi di dollari. Al 41esimo posto si classifica Giovanni Ferrero con 48,8 miliardi di dollari, al 46esimo posto l’imprenditore Andrea Pignataro con 42,6 miliardi, al 53esimo posto l’altro fondatore di Teher Paolo Ardoino con 38 miliardi.

Secondo ‘Forbes’ ormai ci sono nel mondo 3.428 miliardari: cioè 400 in più rispetto a un anno fa. Insieme possiedono un patrimonio complessivo di 20.100 miliardi di dollari, contro 16.100 miliardi registrati un anno prima.

Il patrimonio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si colloca al 645 esimo posto in classifica a livello mondiale, è aumentato del 27% attestandosi a 6,5 miliardi di dollari, grazie soprattutto alle operazioni di criptovalute.