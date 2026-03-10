Ultime News

10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
10 Mar 2026 MagicaMusica, il grande cuore di Avis Soresina: ufficializzata donazione di 2500 euro
10 Mar 2026 Il romanticismo di Gabriele Strata in concerto il 12 marzo al Ponchielli
10 Mar 2026 Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Jose Hernandez, manager colombiano
Fontana inaugura il padiglione Italia della London Book Fair

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Il libro è un tesoro prezioso, fondamentale e appuntamenti come la London book fair e il festival ‘Il Libro possibile’ ce lo ricordano. La lettura è un’opportunità che dobbiamo sfruttare e valorizzare. Lo dico sempre ai giovani in visita alla Camera: appassionarsi alla conoscenza e coltivare la curiosità è il modo migliore per affrontare il mondo e non farsi mai prendere in giro”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, inaugurando a Londra il Padiglione Italia della London Book Fair e la XXV edizione del Libro Possibile 2026, che quest’anno compie 25 anni.

(Fonte video: Camera dei Deputati)

