Cybersicurezza, imprese più consapevoli ma ancora esposte ai rischi

ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo anno di rilevazione, le piccole e medie imprese italiane raggiungono un livello di consapevolezza sulla sicurezza digitale pari a 55 punti su 100, segnando un incremento di 3 punti rispetto al 2024 e di 4 rispetto al 2023, su un campione di oltre 1.500 aziende. E’ quanto emerge dal Rapporto Cyber Index PMI di Confindustria e Generali, l’indice che valuta il livello di consapevolezza e maturità delle piccole e medie imprese italiane nella gestione dei rischi digitali.

