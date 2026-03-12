Ultime News

12 Mar 2026 Aggredita in via Mincio dall'ex fidanzato dell'amica: "Basta con questa violenza"
12 Mar 2026 Classe prima scuola Boschetto a rischio, Mozzi: "Non lasceremo nulla di intentato"
12 Mar 2026 Padania Acque, passa emendamento su limite mandati: acceso dibattito in consiglio
12 Mar 2026 Giornata Mondiale del Rene, 110 cittadini all'open day di screening
12 Mar 2026 La truffa delle carte Postepay: "vittima entrata in un circolo vizioso", chieste condanne
Video Pillole

Cybersicurezza, imprese più consapevoli ma ancora esposte ai rischi

ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo anno di rilevazione, le piccole e medie imprese italiane raggiungono un livello di consapevolezza sulla sicurezza digitale pari a 55 punti su 100, segnando un incremento di 3 punti rispetto al 2024 e di 4 rispetto al 2023, su un campione di oltre 1.500 aziende. E’ quanto emerge dal Rapporto Cyber Index PMI di Confindustria e Generali, l’indice che valuta il livello di consapevolezza e maturità delle piccole e medie imprese italiane nella gestione dei rischi digitali.

