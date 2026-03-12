Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
Video Pillole

Diplomacy Magazine – Puntata del 12 marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella ventisettesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Lauri Bambus, ambasciatore dell’Estonia in Italia. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” fa il punto sugli obiettivi dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, mentre Ettore Sequi, sempre nel contesto dell’analisi della crisi in Medio Oriente, affronta tra l’altro il tema dell’importanza strategica dello Stretto di Hormuz.

sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...