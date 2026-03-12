Iran e Medio Oriente, analisi e scenari in una tavola rotonda a Roma





ROMA (ITALPRESS) – “Iran: legge e rivoluzione” è il nome della tavola rotonda dedicata all’analisi delle dinamiche politiche e geopolitiche che riguardano l’Iran e, più in generale, gli equilibri del Medio Oriente, che si è svolta nella sede di Fondazione Lottomatica a Roma. L’appuntamento ha preso spunto dalla presentazione di due recenti pubblicazioni: “L’Iran degli ayatollah” di Pier Luigi Petrillo e “I figli dell’odio” di Cecilia Sala, offrendo l’occasione per un confronto su uno scenario internazionale sempre più complesso e in continua evoluzione.

mec/mgg/azn

© Riproduzione riservata