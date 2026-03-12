Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
Iran e Medio Oriente, analisi e scenari in una tavola rotonda a Roma

ROMA (ITALPRESS) – “Iran: legge e rivoluzione” è il nome della tavola rotonda dedicata all’analisi delle dinamiche politiche e geopolitiche che riguardano l’Iran e, più in generale, gli equilibri del Medio Oriente, che si è svolta nella sede di Fondazione Lottomatica a Roma. L’appuntamento ha preso spunto dalla presentazione di due recenti pubblicazioni: “L’Iran degli ayatollah” di Pier Luigi Petrillo e “I figli dell’odio” di Cecilia Sala, offrendo l’occasione per un confronto su uno scenario internazionale sempre più complesso e in continua evoluzione.
