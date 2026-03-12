Video Pillole
Macfrut, la filiera mondiale dell’ortofrutta si incontra a Rimini
ROMA (ITALPRESS) – La filiera mondiale dell’ortofrutta si dà appuntamento a Macfrut. Al Rimini Expo Centre, dal 21 al 23 aprile, avrà luogo la 43^ edizione della fiera internazionale di riferimento per il settore ortofrutticolo, strategico per l’agribusiness italiano, tanto da valere circa un terzo della produzione agricola nazionale. La presentazione dell’evento si è svolta a Roma nella sede dell’Agenzia ICE.
mgg/azn
© Riproduzione riservata