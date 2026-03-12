Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
Medio Oriente, guerra e instabilità minacciano il turismo

ROMA (ITALPRESS) – La guerra mina la percezione di sicurezza e stabilità delle economie coinvolte e, se dovesse protrarsi, rischia di compromettere investimenti e piani di diversificazione a lungo termine. E’ quanto evidenzia Capital Economis, secondo cui tra i settori più colpiti figura il turismo. Si stima che nel 2026 i visitatori internazionali nel Medio Oriente possano calare tra l’11% e il 27%, con perdite di spesa comprese tra 34 e 56 miliardi di dollari. Nel 2025 il travel ha registrato circa 100 milioni di presenze, pari al 12% del PIL degli Emirati, mentre nel 2024 gli introiti in Arabia Saudita hanno raggiunto 41 miliardi di dollari, superando le esportazioni petrolchimiche. Ma le conseguenze non riguardano solo il turismo: la Vision 2030 saudita rischia di rallentare e di perdere attrattività verso partner stranieri. Anche i data center, frutto di investimenti massicci nella regione, hanno subito danni: due negli Emirati e uno in Bahrein, evidenziando quanto il conflitto possa compromettere infrastrutture strategiche e settori chiave dell’economia regionale.
