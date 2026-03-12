Ultime News

12 Mar 2026 Al Manin, gli studenti con le toghe simulano un processo e "condannano" l'imputato
12 Mar 2026 Smog, dal 13 marzo attive le misure temporanee di secondo livello
12 Mar 2026 Al Museo Diocesano Laboratorio di teatro sociale per gli studenti dell'Anguissola con Ticonzero
12 Mar 2026 Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"
12 Mar 2026 Ritardo gara e proroga convenzione: l'illuminazione pubblica in commissione vigilanza
Onu, Nebenzia “Pronti ad aiutare per uscire da grave situazione Medio Oriente”

NEW YORK (ITALPRESS) – “Aiutare non significa compiacere. Ma siamo pronti ad aiutare a uscire dalla situazione molto grave in cui l’intera regione e gli stessi Stati Uniti si sono messi”. Lo ha detto L’ambasciatore russo all’ONU Vasily Nebenzia, dopo la riunione del Consiglio di Sicurezza dove la risoluzione russa è stata bocciata.

