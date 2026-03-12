Ultime News

12 Mar 2026 Furti al quartiere Villetta, dai garage divelti alle immagini delle telecamere: così si è arrivati ai due indagati
12 Mar 2026 Rfi, Piloni: "Avanti col il progetto del raddoppio Cremona-Olmeneta"
12 Mar 2026 Giornata Mondiale del Rene, open day dell'Asst: ottima l'affluenza
12 Mar 2026 Patto strategico Lombardia-Veneto CNA Lombardia: “Segnale importante”
12 Mar 2026 Viaggio della Memoria 2026: studenti verso Norimberga e campo di Flossenburg
Onu, Waltz “Unità Paesi del Golfo contro attacchi Iran”

NEW YORK (ITALPRESS) – “Siamo soddisfatti dell’unità che i nostri alleati arabi del Golfo stanno dimostrando”. Lo ha detto Michael Waltz, ambasciatore degli Stati Uniti all’Onu, prima del voto sulla risoluzione del Bahrein poi approvata con 13 voti e due astensioni (Russia e Cina), al Consiglio di Sicurezza.
