Onu, Waltz “Unità Paesi del Golfo contro attacchi Iran”





NEW YORK (ITALPRESS) – “Siamo soddisfatti dell’unità che i nostri alleati arabi del Golfo stanno dimostrando”. Lo ha detto Michael Waltz, ambasciatore degli Stati Uniti all’Onu, prima del voto sulla risoluzione del Bahrein poi approvata con 13 voti e due astensioni (Russia e Cina), al Consiglio di Sicurezza.

(Video e intervista di Stefano Vaccara)

