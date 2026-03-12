Santanchè “Rincari bollette? Momento difficile, dobbiamo affrontarlo insieme”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I rincari sulle bollette? Il Governo sta facendo tutto quello che si può, che sia un momento complicato nessuno lo nasconde e in questo momento ci vorrebbe un’unione, essere tutti insieme, quello che ha detto ieri il Presidente del Consiglio nell’aula del Senato. È un momento difficile, lo dobbiamo affrontare”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’inaugurazione della 29ma edizione della Bmt alla Mostra d’Oltremare di Napoli

