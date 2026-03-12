Ultime News

12 Mar 2026 Al Manin, gli studenti con le toghe simulano un processo e "condannano" l'imputato
12 Mar 2026 Smog, dal 13 marzo attive le misure temporanee di secondo livello
12 Mar 2026 Al Museo Diocesano Laboratorio di teatro sociale per gli studenti dell'Anguissola con Ticonzero
12 Mar 2026 Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"
12 Mar 2026 Ritardo gara e proroga convenzione: l'illuminazione pubblica in commissione vigilanza
Video Pillole

Santanchè “Rincari bollette? Momento difficile, dobbiamo affrontarlo insieme”

NAPOLI (ITALPRESS) – “I rincari sulle bollette? Il Governo sta facendo tutto quello che si può, che sia un momento complicato nessuno lo nasconde e in questo momento ci vorrebbe un’unione, essere tutti insieme, quello che ha detto ieri il Presidente del Consiglio nell’aula del Senato. È un momento difficile, lo dobbiamo affrontare”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’inaugurazione della 29ma edizione della Bmt alla Mostra d’Oltremare di Napoli

© Riproduzione riservata
