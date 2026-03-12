Tg Economia – 12/3/2026

Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel 2025 l’occupazione sale al 62%
– Accelera la desertificazione commerciale, dal 2012 scomparsi 156 mila negozi
– Medio Oriente, guerra e instabilità minacciano il turismo
– Approvazione dei bilanci delle società di capitale, scadenze e sanzioni

