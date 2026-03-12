Video Pillole
Tg Economia – 12/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel 2025 l’occupazione sale al 62%
– Accelera la desertificazione commerciale, dal 2012 scomparsi 156 mila negozi
– Medio Oriente, guerra e instabilità minacciano il turismo
– Approvazione dei bilanci delle società di capitale, scadenze e sanzioni
