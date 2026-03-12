Ultime News

12 Mar 2026 Al Manin, gli studenti con le toghe simulano un processo e "condannano" l'imputato
12 Mar 2026 Smog, dal 13 marzo attive le misure temporanee di secondo livello
12 Mar 2026 Al Museo Diocesano Laboratorio di teatro sociale per gli studenti dell'Anguissola con Ticonzero
12 Mar 2026 Morta Enrica Bonaccorti, Giorgio Mantovani: "Con lei ho condiviso pensieri e opinioni"
12 Mar 2026 Ritardo gara e proroga convenzione: l'illuminazione pubblica in commissione vigilanza
Video Pillole

Tg Lavoro & Welfare – 12/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dipendenti pubblici, sul Trattamento di Fine Servizio stop alle rate dalla Consulta
– Confimprese, il mondo del retail sempre più attento a sostenibilità e inclusione
– Terna, merito e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo
sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...