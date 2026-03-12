Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
Video Pillole

Tg News – 12/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Primo messaggio di Khamenei da Guida suprema: “Hormuz resti chiuso”
– Israele, colpita Gerusalemme vicino al Santo Sepolcro
– Iran, Meloni: “Appello a unità valido nonostante insulti”
– Il petrolio risale sopra i 100 dollari, borse in rosso
– Sabato a Roma i funerali di Enrica Bonaccorti
– Famiglia nel bosco, uno dei bambini in sciopero della fame
– Sanità, in aumento le aggressioni al personale medico
– London Book Fair, l’editoria italiana in vetrina nel Regno Unito
– Previsioni 3B Meteo 13 Marzo
