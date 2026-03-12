Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
Top Dealers Italia, a Milano l’ecosistema della distribuzione automobilistica

MILANO (ITALPRESS) – L’ecosistema della distribuzione automobilistica italiana presente a Milano per il primo evento del 2026 di Top Dealers Italia, progetto editoriale e di networking che riunisce concessionari e partner dell’innovazione automotive. La giornata, organizzata da Caval Service, ha alternato momenti istituzionali e due talk show dedicati alle nuove generazioni dei dealer e alle startup automotive.
Tra i momenti più attesi dell’evento, patrocinato da Unrae, la premiazione degli 11 Green Top Dealers Italia 2026, riconoscimento dedicato ai gruppi più attenti alla sostenibilità, e l’annuncio delle prime new entry della Guida Top Dealers Italia 2027.

