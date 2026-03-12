Top Dealers Italia, a Milano l’ecosistema della distribuzione automobilistica

MILANO (ITALPRESS) – L’ecosistema della distribuzione automobilistica italiana presente a Milano per il primo evento del 2026 di Top Dealers Italia, progetto editoriale e di networking che riunisce concessionari e partner dell’innovazione automotive. La giornata, organizzata da Caval Service, ha alternato momenti istituzionali e due talk show dedicati alle nuove generazioni dei dealer e alle startup automotive.Tra i momenti più attesi dell’evento, patrocinato da Unrae, la premiazione degli 11 Green Top Dealers Italia 2026, riconoscimento dedicato ai gruppi più attenti alla sostenibilità, e l’annuncio delle prime new entry della Guida Top Dealers Italia 2027.

