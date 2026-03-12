Top Dealers Italia, Pinzano (Conformgest) “Visione a tutela del consumatore”

MILANO (ITALPRESS) – Al progetto Top Dealers Italia “sicuramente ci lega la stessa visione che abbiamo sulla tutela del consumatore, sul parlare al consumatore in maniera chiara e trasparente, tanto che con Adiconsum abbiamo realizzato un progetto che si chiama acquisto sicuro che serve a tutelare il consumatore e a chiarire anche l’aspetto della garanzia legale di conformità lato dealer, un tema abbastanza nebuloso”. A dirlo Corrado Pinzano, Ceo di Conformgest, in occasione del primo evento 2026 di Top Dealers Italia a Milano.

