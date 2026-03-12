Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
Video Pillole

Top Dealers Italia, Pinzano (Conformgest) “Visione a tutela del consumatore”

MILANO (ITALPRESS) – Al progetto Top Dealers Italia “sicuramente ci lega la stessa visione che abbiamo sulla tutela del consumatore, sul parlare al consumatore in maniera chiara e trasparente, tanto che con Adiconsum abbiamo realizzato un progetto che si chiama acquisto sicuro che serve a tutelare il consumatore e a chiarire anche l’aspetto della garanzia legale di conformità lato dealer, un tema abbastanza nebuloso”. A dirlo Corrado Pinzano, Ceo di Conformgest, in occasione del primo evento 2026 di Top Dealers Italia a Milano.

f12/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...