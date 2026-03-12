Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
Video Pillole

Top Dealers Italia, Valente “Da giovani e startup boost energia per nuove sfide”

MILANO (ITALPRESS) – “Il passaggio generazionale è molto importante soprattutto perché sia gli junior che i senior sono molto attivi in questa transizione che porterà risorse giovani e importanti alle strutture distributive, ai concessionari. Così come le startup daranno loro un boost di energia nuova per affrontare le sfide del presente e del futuro, a partire dall’intelligenza artificiale”. A dirlo Carlo Valente, Co-Founder Top Dealers Italia, in occasione del primo evento 2026 di Top Dealers Italia a Milano.

f12/fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...