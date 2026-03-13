Ultime News

13 Mar 2026 Aggressioni al personale sanitario, 185 episodi nel 2025
13 Mar 2026 "Dal fiume al mare", presentazione del libro di Francesco Ricci
13 Mar 2026 Cremona&Bricks, non solo Lego: grande parata dei personaggi di Star Wars
13 Mar 2026 Cremonese, arriva una Fiorentina con il dubbio Kean in attacco
13 Mar 2026 Individuati presunti autori dei furti alla Villetta, i residenti: "Servono più controlli"
Abbigliamento e accessori del Genoa contraffatti, 2 denunciati a Genova

GENOVA (ITALPRESS) – I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di Genova hanno denunciato 2 imprenditori locali che riproducevano, senza averne diritto, il marchio del “Genoa Cricket and Football Club” e del “Genoa Calcio Femminile”. L’attività commerciale diretta dagli imprenditori, oltre a produrre abbigliamento sportivo del proprio marchio registrato, poneva in vendita non solo etichette e gadget contraffatti di diverse squadre di calcio, ma anche merce riproducente il noto “gallinaccio”, ovvero il grifone emblema del “Genoa Cricket and Football Club”, che milita nella Lega Serie A.

(Fonte video: Guardia di Finanza)

