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Iran, Hegseth “Distrutta la capacità di costruire missili balistici”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il nostro piano è quello di sconfiggere, distruggere e neutralizzare tutte le loro capacità militari significative a un ritmo mai visto prima. Ma non si tratta solo del fatto che l’Iran non abbia un’aviazione funzionante, o che la sua intera marina sia affondata nel Golfo Persico, o che la sua forza missilistica si stia riducendo di giorno in giorno”. Lo afferma il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth.
“Ancor più importante, non possiede – e molto presto non possiederà – tutte le aziende del settore della difesa. Ad esempio, da due giorni, l’intera capacità produttiva iraniana di missili balistici – ogni azienda che costruisce ogni singolo componente di questi missili – è stata di fatto neutralizzata”.

sat/gsl (Fonte video: Rapid Response 47)

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