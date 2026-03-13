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Italy-America All Star Game, in campo cinema, sport e istituzioni

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La comunità italiana è stata protagonista di una serie di iniziative promosse da Il Newyorkese e Campus Salute, in collaborazione con il Consolato d’Italia a Los Angeles, che hanno unito sport, salute, networking e comunità. Tra i momenti più attesi, il debutto a Los Angeles dell’Italy-America All Star Game, una partita di basket che ha portato per la prima volta sul campo dell’Intuit Dome, la nuova arena dei Clippers, un mix inedito di produttori, attori, cantanti, professionisti e campioni dello sport.

col/sat/gtr

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