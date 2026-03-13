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Moda e cinema, una mostra all’Istituto Italiano di Cultura a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Istituto Italiano di Cultura di New York ha inaugurato la mostra “Fotogrammi di moda italiana: dagli anni ’50 ad oggi, l’Italia veste il cinema internazionale”. Il percorso espositivo presenta 40 abiti firmati da celebri couturier, stilisti e atelier italiani, indossati da attrici e personalità entrate nell’immaginario internazionale.
xo9/mgg/gtr
(Video e intervista di Stefano Vaccara)

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