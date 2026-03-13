Ultime News

13 Mar 2026 Aggressioni al personale sanitario, 185 episodi nel 2025
13 Mar 2026 "Dal fiume al mare", presentazione del libro di Francesco Ricci
13 Mar 2026 Cremona&Bricks, non solo Lego: grande parata dei personaggi di Star Wars
13 Mar 2026 Cremonese, arriva una Fiorentina con il dubbio Kean in attacco
13 Mar 2026 Individuati presunti autori dei furti alla Villetta, i residenti: "Servono più controlli"
Video Pillole

Realpolitik – A che punto è l’Iran?

ROMA (ITALPRESS) – A che punto è l’Iran? Se lo chiede l’ambasciatore Giampiero Massolo nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik.
Viviamo un paradosso – afferma Massolo -: senza una forza militare di terra in Iran e una opposizione iraniana organizzata, non è pensabile un cambio di regime. E queste condizioni non ci sono ancora.
