Video Pillole
Realpolitik – A che punto è l’Iran?
ROMA (ITALPRESS) – A che punto è l’Iran? Se lo chiede l’ambasciatore Giampiero Massolo nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik.
Viviamo un paradosso – afferma Massolo -: senza una forza militare di terra in Iran e una opposizione iraniana organizzata, non è pensabile un cambio di regime. E queste condizioni non ci sono ancora.
