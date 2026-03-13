Realpolitik – A che punto è l’Iran?





ROMA (ITALPRESS) – A che punto è l’Iran? Se lo chiede l’ambasciatore Giampiero Massolo nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik.

Viviamo un paradosso – afferma Massolo -: senza una forza militare di terra in Iran e una opposizione iraniana organizzata, non è pensabile un cambio di regime. E queste condizioni non ci sono ancora.

abr/azn

