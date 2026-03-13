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Tg Economia – 13/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Europa rilancia sul nucleare
– Cybersicurezza, imprese più consapevoli ma ancora esposte ai rischi
– Riciclo delle batterie al litio, una sfida per l’autonomia energetica
– Il catasto accelera sulla digitalizzazione
sat/gsl

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