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Tg News – 13/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump: “Le navi attraversino lo stretto di Hormuz”
– L’Italia non partecipa alla guerra ma è allarme terrorismo
– Istat, “con guerra tendenza al ribasso economia mondiale”
– Verso Lampedusa petroliera russa alla deriva con 900 tonnellate di gasolio
– Neonati sepolti, Procura chiede 26 anni per Chiara Petrolini
– Morto a 94 anni Bruno Contrada, numero 3 del Sisde
– Paralimpiadi, giornata da record con 3 ori e 1 argento
– Iran e Medio Oriente, analisi e scenari in una tavola rotonda a Roma
– Previsioni 3B Meteo 14 Marzo
azn
– Trump: “Le navi attraversino lo stretto di Hormuz”
– L’Italia non partecipa alla guerra ma è allarme terrorismo
– Istat, “con guerra tendenza al ribasso economia mondiale”
– Verso Lampedusa petroliera russa alla deriva con 900 tonnellate di gasolio
– Neonati sepolti, Procura chiede 26 anni per Chiara Petrolini
– Morto a 94 anni Bruno Contrada, numero 3 del Sisde
– Paralimpiadi, giornata da record con 3 ori e 1 argento
– Iran e Medio Oriente, analisi e scenari in una tavola rotonda a Roma
– Previsioni 3B Meteo 14 Marzo
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