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Motori Magazine – 15/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Ferrari Amalfi Spider, la nuova V8 open-air da 640 cavalli
– Con la IX3 BMW introduce la sesta generazione eDrive
– Top Dealers Italia, a Milano l’ecosistema della distribuzione automobilistica
– Veicoli industriali, segnali positivi dal mercato
tvi/abr/azn

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