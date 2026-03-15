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Tg Ambiente – 15/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, più tecnologie pulite con l’Industrial Accelerator Act
– Energia, produzione a livelli record dalle rinnovabili
– Traghetti inquinanti, l’Italia prima in Europa per emissioni
– Crisi climatica in montagna: meno neve e più impianti chiusi
mgg/gsl

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