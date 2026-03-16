Ultime News

16 Mar 2026 In arrivo risorse per 100 famiglie che faticano a sostenere il costo dell'affitto
16 Mar 2026 Talenti e Imprese a confronto: ecco lo "Speed Date" di ITS Academy Cremona
16 Mar 2026 Torna a Cremona la rassegna "Corde antiche – La Collezione Carlo Alberto Carutti"
16 Mar 2026 Corso gratuito di bicicletta per le donne, bene il primo turno di lezioni
16 Mar 2026 Al volante con tasso alcolico quasi tre volte superiore al consentito: denunciato
Video Pillole

Campus Salute a Los Angeles, prevenzione al servizio della comunità italiana

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Campus Salute approda a Los Angeles, dopo le tappe di New York e Detroit, consolidando negli Stati Uniti il format italiano dedicato alla promozione della cultura della prevenzione e degli stili di vita sani. L’iniziativa si è svolta attraverso incontri informativi e screening diagnostici, con l’obiettivo di diffondere il know how dei professionisti italiani negli USA insieme a una maggiore consapevolezza sui temi della salute.
Il progetto è promosso da Campus Salute, presieduto da Pasquale Antonio Riccio, in collaborazione con LILAA e ilNewyorkese con il coinvolgimento di partner locali e le diverse realtà impegnate nel sociale.
mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...