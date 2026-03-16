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Cina: le fioriture primaverili richiamano visitatori a Dali

A marzo, le fioriture primaverili ricoprono Dali, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, richiamando folle di visitatori desiderosi di godersi la stagione. I terrazzamenti di fiori di colza sbocciano in tutto il loro splendore, distendendosi sulle colline come onde dorate. Seguiteci alla scoperta di questo vivace paesaggio primaverile. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/mgg/mca1

(Fonte video: Xinhua)

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