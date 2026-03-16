Ultime News

16 Mar 2026 Incidente in A21, nove persone coinvolte. Feriti lievi ma lunghe code in direzione Brescia
16 Mar 2026 Cremo, con la Fiorentina servono cuore e grinta per interrompere il digiuno e rilanciarsi
16 Mar 2026 Quaresima, da Caritas l'invito a sostenere la Borsa di S.Omobono
16 Mar 2026 I cremonesi Giacomo e Tommaso Ruggeri firmano la colonna sonora del film "Per un po'"
15 Mar 2026 Chiara Pedroni tra le protagoniste della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi
Video Pillole

Colpo al clan di camorra Mazzarella, 16 misure cautelari per truffe informatiche

NAPOLI (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri Napoli)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...