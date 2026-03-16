Ultime News

16 Mar 2026 In arrivo risorse per 100 famiglie che faticano a sostenere il costo dell'affitto
16 Mar 2026 Talenti e Imprese a confronto: ecco lo "Speed Date" di ITS Academy Cremona
16 Mar 2026 Torna a Cremona la rassegna "Corde antiche – La Collezione Carlo Alberto Carutti"
16 Mar 2026 Corso gratuito di bicicletta per le donne, bene il primo turno di lezioni
16 Mar 2026 Al volante con tasso alcolico quasi tre volte superiore al consentito: denunciato
Video Pillole

Da Cologno Monzese parte il progetto nazionale Illumina

COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Parte da Cologno Monzese Sport Illumina, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e realizzato da Sport e Salute con un investimento di oltre 31 milioni di euro. Nel parco di via Neruda nasce un nuovo spazio sportivo, aperto gratuitamente alla comunità. È il primo di 85 playground che saranno realizzati in tutta Italia con l’obiettivo di riqualificare spazi urbani e promuovere lo sport come occasione di inclusione, benessere e socialità. All’inaugurazione hanno partecipato cittadini, scuole, associazioni sportive e gli ambassador del progetto.
f12/gm/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...