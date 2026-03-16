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LetExpo 2026 da record, cresce la fiera della logistica sostenibile

VERONA (ITALPRESS) – La quinta edizione di LetExpo 2026, ospitata per quattro giorni a VeronaFiere, si è chiusa con risultati record e più di 120 mila visitatori. La manifestazione, confermatasi un punto di riferimento per la logistica sostenibile e intermodale in Italia, ha registrato una crescita significativa, con oltre 550 espositori, il 10% in più rispetto all’anno scorso, e un aumento del 25% delle realtà internazionali presenti.
mgg/azn

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