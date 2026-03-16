LetExpo, Calabrese “Obiettivo Trans.eu diventare marketplace numero 1 in Europa”





VERONA (ITALPRESS) – “Per noi partecipare a LetExpo significa stare nella vetrina più importante del settore trasporti e della logistica sostenibile. Il nostro principale obiettivo è quello di diventare marketplace numero uno in Europa”. A dirlo Nicolò Calabrese, Country Manager di Trans.eu, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.

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