LetExpo, Ruscitti (Streamax) “Lavorare insieme per un trasporto più efficiente”





VERONA (ITALPRESS) – “Lo scopo della nostra partecipazione a questo evento è trovare la quadra con tutti gli attori del settore, sederci al tavolo e lavorare insieme per un trasporto più efficiente e più ottimale”. A dirlo Clelio Ruscitti, Business Development Manager di Streamax, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.

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