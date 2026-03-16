L’Italia rafforza la sua strategia per attrarre i turisti americani





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia rafforza la sua strategia per attrarre turisti americani, puntando su nuove destinazioni, collegamenti aerei diretti e su un’offerta sempre più diversificata. L’amministratore delegato dell’Enit Ivana Jelenic, ne ha delineato le linee guida durante un incontro con la stampa internazionale organizzato presso il Consolato Generale d’Italia a New York. A fare gli onori di casa il Console Giuseppe Pastorelli, insieme alla vice Marta Mammana e alla responsabile ENIT per gli Stati Uniti Caterina Orlando. Presente anche il manager di Ita Airways per le Americhe Massimo Allegri.

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(Intervista di Stefano Vaccara)

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