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Malenotti “LetExpo un must per Telepass, al lavoro per la sostenibilità”

VERONA (ITALPRESS) – “L’appuntamento con LetExpo ormai è diventato un must per Telepass. Per noi è estremamente importante perché ci permette di confrontarci con altri operatori nel settore della logistica e della mobilità, settore in cui noi siamo protagonisti. Telepass permette di ridurre gli stop and go ai caselli, quindi riducendo emissioni e tempi e quindi di conseguenza i consumi di carburante”. A dirlo Cristina Malenotti, Key account sales manager di Telepass, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese organizzato da Alis Service in collaborazione con Veronafiere.
f27/fsc/azn

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