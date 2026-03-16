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Palmieri (Isia) “Riforme in Kazakistan sono un bene per investitori italiani”

Ogni passo che il Kazakistan compie per migliorare i suoi poteri decisionali interni e assicurare gli investitori “è ben visto” dalla prospettiva italiana. E’ l’opinione di Domenico Palmieri, segretario generale di Isia-Istituto italiano per l’Asia, intervistato ad Astana dall’agenzia Italpress. Palmieri è stato invitato a far parte della squadra di 359 osservatori internazionali al referendum che ha chiesto ai cittadini kazaki un parere sul testo di una nuova Costituzione. Il testo prevede delle importanti modifiche all’assetto politico ma anche obiettivi di sviluppo in chiave economica, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale.

lcr/tvi/gtr

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